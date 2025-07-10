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Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu'nun reklam kazancı dudak uçuklattı

2016 yılında Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu'nun sosyal medya reklamlarından ne kazandığı ortaya çıktı.

Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu'nun reklam kazancı dudak uçuklattı - Resim: 1

''Türkiye'de modellik kalmadı zaten'' sözleriyle çok konuşulan 2016 Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 

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Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu'nun reklam kazancı dudak uçuklattı - Resim: 2

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan İskenderoğlu, fiziğiyle hayranlarından tam not alıyor.

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Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu'nun reklam kazancı dudak uçuklattı - Resim: 3

Sosyal medyayı aktif kullanan ve buradan gelir elde eden ünlü model, oteller, bikini ve mayo markaları başta olmak üzere birçok firma ile iş birliği yapıyor. 

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Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu'nun reklam kazancı dudak uçuklattı - Resim: 4

Artan reklam talepleriyle birlikte Buse İskenderoğlu, sosyal medya reklam ücretini 200 bin TL’den 400 bin TL’ye çıkardı.

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