Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu'nun reklam kazancı dudak uçuklattı
2016 yılında Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu'nun sosyal medya reklamlarından ne kazandığı ortaya çıktı.
''Türkiye'de modellik kalmadı zaten'' sözleriyle çok konuşulan 2016 Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan İskenderoğlu, fiziğiyle hayranlarından tam not alıyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ve buradan gelir elde eden ünlü model, oteller, bikini ve mayo markaları başta olmak üzere birçok firma ile iş birliği yapıyor.
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Artan reklam talepleriyle birlikte Buse İskenderoğlu, sosyal medya reklam ücretini 200 bin TL’den 400 bin TL’ye çıkardı.
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