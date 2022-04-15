Miss Turkey güzeli kabusu yaşadı: Önce darp edildi ardından alıkonuldu
Miss Turkey 2014 güzeli Gizem Koçak, arkadaşının evinde önce darp edildi sonra eve hapsedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2014 Miss Turkey güzeli Gizem Koçak, 1.5 yaşındaki kızıyla gittiği arkadaşının evinde hakarete, tehditlere ve şiddete maruz kaldığı iddiasıyla karakola sığındı. Savcılık, “Kızım da yumruk yedi” diyen Koçak’ın şikayeti üzerine soruşturma başlattı
2014 Miss Turkey güzeli Gizem Koçak, 1,5 yaşındaki kızıyla gittiği arkadaşın evinde hakaret ve tehditlere maruz kaldığı ortaya çıktı.
Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre Koçak geçtiğimiz yıl 18 Mayıs günü arkadaşı Ayşegül K.'nın Maslak'taki evine gitti. 1,5 yaşındaki kızını da yanına alan ünlü model, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşıyla birlikte alkol almaya başladı.
Bir süre sonra alkolün etkisiyle tartışmaya başlayan ikili, iddiaya göre birbirlerine tehdit ve hakaret içerikle sözler sarf etti.