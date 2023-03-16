Miss Turkey güzeli Şevval Şahin kusursuz fiziğiyle beğeni topladı
Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Instagram hesabından verdiği sütyensiz pozuyla gündeme geldi.
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Miss Turkey güzeli Şevval Şahin cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.
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Genç model önden düğmeli tulumunun içine hiçbir şey giymeden paylaştı.
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Şahin'in 'Sıcak bir saniye' notu ile paylaştığı fotoğrafları sosyal medyayı salladı.
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Takipçileri cesur pozlara; 'Üzüm renklim', 'Harikasın', 'Bayıldım' gibi yorumlarda bulundular. Ayrıca gönderinin altına kalp ve ateş emojileri de koyuldu.
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