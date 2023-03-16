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  4. Miss Turkey güzeli Şevval Şahin kusursuz fiziğiyle beğeni topladı

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin kusursuz fiziğiyle beğeni topladı

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Instagram hesabından verdiği sütyensiz pozuyla gündeme geldi.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin kusursuz fiziğiyle beğeni topladı - Resim: 1

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Miss Turkey güzeli Şevval Şahin cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.  

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Miss Turkey güzeli Şevval Şahin kusursuz fiziğiyle beğeni topladı - Resim: 2

Genç model önden düğmeli tulumunun içine hiçbir şey giymeden paylaştı.

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Miss Turkey güzeli Şevval Şahin kusursuz fiziğiyle beğeni topladı - Resim: 3

Şahin'in 'Sıcak bir saniye' notu ile paylaştığı fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

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Miss Turkey güzeli Şevval Şahin kusursuz fiziğiyle beğeni topladı - Resim: 4

Takipçileri cesur pozlara; 'Üzüm renklim', 'Harikasın', 'Bayıldım' gibi yorumlarda bulundular. Ayrıca gönderinin altına kalp ve ateş emojileri de koyuldu.

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