Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'in mayolu pozlarıyla meydan okudu
2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin bir mayo markası için kameralar karşısında buz gibi kış günlerini ısıtan pozlar verdi...
2018 Türkiye Güzeli olan Şevval Şahin, bikinili fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşmıştı.
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Türkiye kışı yaşarken yazı yaşayan Güney Yarım Küre ülkesi Brezilya'da yaz tatili yapan Şevval Şahin'in plajdaki pozlarına beğeni ve yorum yağmış iddialı fiziği ile bikinisiyle kameralara poz veren Şevval Şahin adeta kişisel bir mini bikini defilesi yapmıştı.
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Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü model Şevval Şahin bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
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İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzelin sosyal medya üzerinden peş peşe yaptığı paylaşımlar takipçilerine beğeni rekoru kırdırdı.
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