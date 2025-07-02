Miss Turkey İdil Bilgen'in dönüşü muhteşem oldu
Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda birinci olarak Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen tacını taktıktan sonra adeta eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Aylar sonra yepyeni görüntüsüyle ortaya çıkan ve bikinili pozlarıyla dikkat çeken İdil Bilgen'in değişimi olay oldu
Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda birinci olarak Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen tacını taktıktan sonra adeta eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
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Öyle ki Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'e yönelik sosyal medyada başlayan küstahça linç kampanyası Türkiye Güzeli İdil Bilgen'e "erkeğe benziyor", "çok çirkin" gibi hadsiz eleştiriler bile yöneltilmişti.
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Kendisine gelen yoğun eleştirilere sessiz kalmayan Bilgen "Bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu güzellik yarışması sadece fiziksel görünümünüzü kapsamıyor" diyerek eleştirilere yanıt vermişti.
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İdil Bilgen son olarak 31 Mayıs’ta Hindistan’ın Haydarabad kentindeki gerçekleşen 72. Miss World Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmiş ancak dereceye girememişti.
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