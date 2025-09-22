Miss Turkey'in tartışılan güzeli İdil Bilgen'den sürpriz karar; Türkiye'yi terk etti!
Tıp mezunu olan ve Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda birinci olarak Türkiye Güzeli seçildikten sonra Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi'ne ataması çıkan İdil Bilgen'in görev yerine neden gitmediği belli oldu.
Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda birinci olarak Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen tacını taktıktan sonra adeta eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Öyle ki Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'e yönelik sosyal medyada başlayan küstahça linç kampanyası Türkiye Güzeli İdil Bilgen'e "erkeğe benziyor", "çok çirkin" gibi hadsiz eleştiriler bile yöneltilmişti.
Kendisine gelen yoğun eleştirilere sessiz kalmayan Bilgen "Bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu güzellik yarışması sadece fiziksel görünümünüzü kapsamıyor" diyerek eleştirilere yanıt vermişti.
İdil Bilgen son olarak 31 Mayıs’ta Hindistan’ın Haydarabad kentindeki gerçekleşen 72. Miss World Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmiş ancak dereceye girememişti.
