Moda ile renklendi: Peribacaları arasında muhteşem defile

Manken Jessica May ise ilk kez geçen yıl ziyaret ettiği Kapadokya'da böyle bir etkinliğe katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Buraya ikinci kez geliyorum. Ürgüp'te Temenni Tepesi var. 'O tepeye çıkan mutlaka buraya bir daha gelir' diyorlardı. Oraya çıktım ama bu kadar erken geleceğimi tahmin etmemiştim. Mutlaka dönüyorsun. Kapadokya'da podyuma çıkmak ayrı bir heyecan oldu" diye konuştu.