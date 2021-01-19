Muazzez Ersoy'dan takipçisini güldüren cevap!
Klasik Türk müziği sanatçısı Muazzez Ersoy İstanbul'a yağan karı değerlendiren ünlü isimlerden oldu. Sosyal medya hesabından kar pozunu paylaşan Ersoy'un pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı. Bir takipçisinin yaptığı yorum karşısında sessiz kalmadı verdiği yanıt herkesi güldürdü.
İstanbul ve çevresine kar yağmasıyla birlikte ünlü ünsüz herkes kendini sokağa atıp sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Birçok ünlü isim gibi Muazzez Ersoy'da sosyal medya hesabından kar pozunu paylaştı.
VERDİĞİ CEVAP GÜLDÜRDÜ
Karların üzerinde objektife gülümseyerek poz veren Muazzez Ersoy'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Muazzez Ersoy kar paylaşımına gelen "eski burnun daha güzeldi" yorumuna "Doğduğumdan beri aynı burnu kullanıyorum" yanıtı verdi.