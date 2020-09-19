Mucize Doktor'a Özge Özder'in vedası damga vurdu

Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı Özge Özder, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Güzel şeyler yazmak istedim sana... Zira bu gece sonsuza dek vedalaşıyoruz seninle... Zor bir ayrılık süreci oldu bizimki ve görünen o ki hep zor olmaya devam edecek... "

