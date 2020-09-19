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  3. 19 Eylül 2020 09:10

Mucize Doktor'a Özge Özder'in vedası damga vurdu

Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor'un yeni sezonunda diziye veda eden Özge Özder'in sosyal medyadan yaptığı açıklama çok konuşuldu.

Mucize Doktor'a Özge Özder'in vedası damga vurdu

Fox TV'nin dizisi Mucize Doktor, 17 Eylül Perşembe akşamı 29. bölümüyle ekrana geldi. Mucize Doktor'un son bölümüne, Berhayat Hastanesi'nin ortağı ve Beliz'in üvey annesi Kıvılcım'ın ölümü damga vurdu.

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Mucize Doktor'a Özge Özder'in vedası damga vurdu

Fox TV'nin dizisi Mucize Doktor, 17 Eylül Perşembe akşamı 29. bölümüyle ekrana geldi. Mucize Doktor'un son bölümüne, Berhayat Hastanesi'nin ortağı ve Beliz'in üvey annesi Kıvılcım'ın ölümü damga vurdu.

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Mucize Doktor'a Özge Özder'in vedası damga vurdu

Özge Özder'in diziyi kendi isteğiyle mi bıraktığı, yoksa yönetim kararıyla mı diziden çıkarıldığı merak konusuydu. Özge Özder, merak edilen konuya Twitter sayfasında yanıt verdi.

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Mucize Doktor'a Özge Özder'in vedası damga vurdu

Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı Özge Özder, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Güzel şeyler yazmak istedim sana... Zira bu gece sonsuza dek vedalaşıyoruz seninle... Zor bir ayrılık süreci oldu bizimki ve görünen o ki hep zor olmaya devam edecek... "

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