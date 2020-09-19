Mucize Doktor'a Özge Özder'in vedası damga vurdu
Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor'un yeni sezonunda diziye veda eden Özge Özder'in sosyal medyadan yaptığı açıklama çok konuşuldu.
Fox TV'nin dizisi Mucize Doktor, 17 Eylül Perşembe akşamı 29. bölümüyle ekrana geldi. Mucize Doktor'un son bölümüne, Berhayat Hastanesi'nin ortağı ve Beliz'in üvey annesi Kıvılcım'ın ölümü damga vurdu.
Fox TV'nin dizisi Mucize Doktor, 17 Eylül Perşembe akşamı 29. bölümüyle ekrana geldi. Mucize Doktor'un son bölümüne, Berhayat Hastanesi'nin ortağı ve Beliz'in üvey annesi Kıvılcım'ın ölümü damga vurdu.
Özge Özder'in diziyi kendi isteğiyle mi bıraktığı, yoksa yönetim kararıyla mı diziden çıkarıldığı merak konusuydu. Özge Özder, merak edilen konuya Twitter sayfasında yanıt verdi.