Mucize Doktor'un Açelya'sından yatak pozu
Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'da Açelya karakterine hayat veren oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla beğeni topladı.
Fox ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'da Açelya karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, seyirciyi zaman zaman sinirden deliye döndürse de, hastanenin en kendine has çalışanlarından biri.
Demir'e olan aşkı yüzünden en yakın arkadaşı Nazlı'yı bile kıskanan ve her duygusunu uçlarda yaşayan Açelya'ya hayat veren Köseoğlu, Instagram pozlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor.
En son paylaştığı yatak pozuyla büyük beğeni toplayan yıldız, sosyal medyada ciddi bir hayran kitlesine sahip.