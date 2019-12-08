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  3. 08 Aralık 2019 11:26

Mucize Doktor'un Açelya'sından yatak pozu

Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'da Açelya karakterine hayat veren oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla beğeni topladı.

Mucize Doktor'un Açelya'sından yatak pozu

Fox ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'da Açelya karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, seyirciyi zaman zaman sinirden deliye döndürse de, hastanenin en kendine has çalışanlarından biri.

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Mucize Doktor'un Açelya'sından yatak pozu

Demir'e olan aşkı yüzünden en yakın arkadaşı Nazlı'yı bile kıskanan ve her duygusunu uçlarda yaşayan Açelya'ya hayat veren Köseoğlu, Instagram pozlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor.

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Mucize Doktor'un Açelya'sından yatak pozu

En son paylaştığı yatak pozuyla büyük beğeni toplayan yıldız, sosyal medyada ciddi bir hayran kitlesine sahip.

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Mucize Doktor'un Açelya'sından yatak pozu

Köseoğlu'nun cesur pozları, sevenleri tarafından yorum yağmuruna tutuluyor.

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