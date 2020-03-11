Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın sevgilisi ortaya çıktı

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor, yayımlanan her yeni bölümüyle izleyicisine heyecan dolu zamanlar geçirtiyor. Herkes tarafından ilgiyle izlenen dizinin oyuncuları da Mucize Doktor'un yeni bölümü kadar ilgi görüyor ve merak ediliyor. Mucize Doktor'da Nazlı karakteriyle gönüllere taht kuran Sinem Ünsal, başarılı performansıyla her hafta izleyiciden alkışı topluyor.

