Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın sevgilisi ortaya çıktı
FOX TV ekranlarında yayımlanan Mucize Doktor dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Sinem Ünsal'ın sevgilisi de kendisi gibi oyuncu çıktı.
FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor, yayımlanan her yeni bölümüyle izleyicisine heyecan dolu zamanlar geçirtiyor. Herkes tarafından ilgiyle izlenen dizinin oyuncuları da Mucize Doktor'un yeni bölümü kadar ilgi görüyor ve merak ediliyor. Mucize Doktor'da Nazlı karakteriyle gönüllere taht kuran Sinem Ünsal, başarılı performansıyla her hafta izleyiciden alkışı topluyor.
Sinem Ünsal, Mucize Doktor dizisinin yanı sıra "Bir Alaturka Hikayet - Raif ile Letafet" isimli tiyatro oyununda da yer alıyor. Hatta Ünsal, rol arkadaşı Kıvanç Kılınç'la 1 yıldır aşk yaşıyor. Özel hayatı hakkında açıklamalar yapan Sinem Ünsal, ilişkisi hakkında ise geçtiğimiz günlerde şunları söyledi:
"Güzel gidiyor. Mutluyum, mutlu gidiyor. Şu an için evlilik düşüncemiz yok. Keyfimiz yerinde ama hayat ilerde ne getirir bilmiyoruz."