Müge Anlı bile şaştı kaldı: Karne almaya giden öğrenci, öğretmeniyle evlendi

"Biz evlendik Müge Hanım. Düzgün bir şekilde konuştuk. Ailem kabul etti. Ama niye oradalar anlamıyorum yani. Kendi rızamla evlendim. Bak tekrar söylüyorum, mutluyum! Duygusal bir bağım vardı. Nisan ayından sonra kendisine bunu söyledim. 'Böyle bir şey olmaz, annen baban kabul etmez. Benden uzak dur' dedi. Ama ben uzak durmadım"