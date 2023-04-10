Müge Anlı canlı yayında çıldırdı: ''Bu nasıl terbiyesizlik ?''

Müge Anlı, 3 çocuk annesi Şennur Çolak'ın bulunduğunu söyledi. Yakınlarının bu gelişme üzerine sevinemediğinden bahseden Müge Anlı, "O hayatta, sağ salim. Fakat ailesinin gözü daha yaşlı. Çünkü kendisine meme kanseri teşhisi konuluyor ve memesi operasyonla alınıyor. Daha topografi sonuçları bile gelmemiş. Ailesi evden gitmesini yaşadığı bu psikolojik sorunlara bağlamıştı. Ben de hatta üzülüp kendisine seslenmiştim. Fakat bir gelişme oldu. Şennur Hanım'ın ne yazık ki bir başkasına kaçtığını öğrendik" ifadelerini kullandı.