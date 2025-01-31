Müge Anlı, canlı yayında istismarla suçlanan adamı stüdyodan kovdu

Müge Anlı'da gündeme getirilen olaya göre istismar sonucu ise Hassi hamile kalıyor. Kayınvalidesi ise bebeğin başkasından olduğunu iddia edip bebeği öldürmeye çalışıyor. Sonucunda ise bebek 13 yaşındaki Hassi'den alınıyor ve Kayınbiraderleri ve kayınvalidesi bebeği hastanede bırakıp dönüyor.