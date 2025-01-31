Müge Anlı, canlı yayında istismarla suçlanan adamı stüdyodan kovdu
ATV'nin gündüz kuşağını korku filmi kuşağına çeviren Müge Anlı'nın programında bu sefer de eşini 13 yaşındayken istismar ettiği iddia edilen bir kişinin "çocukla evlenmek ve çocuğun hamile kalması o zamanlar normaldi" ifadeleri kan dondurdu. İzleyici çileden çıkarken Müge Anlı bir süre artık dayanamayıp canlı yayın konuğunu stüdyodan kovdu.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Hassi isimli kadının yaşadıkları olay oldu.
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Eşiyle 13 yaşındayken evlenmeye zorlandığını belirten ve eşinin çocuk yaştayken kendisini istismar ettiğini belirten Hassi Hanım ve "kayıp bebeği" ile ilgili ayrıntılar kan dondurdu.
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Müge Anlı'da gündeme getirilen olaya göre istismar sonucu ise Hassi hamile kalıyor. Kayınvalidesi ise bebeğin başkasından olduğunu iddia edip bebeği öldürmeye çalışıyor. Sonucunda ise bebek 13 yaşındaki Hassi'den alınıyor ve Kayınbiraderleri ve kayınvalidesi bebeği hastanede bırakıp dönüyor.
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Hala daha kendisini istisma eden kişiyle evli olan Hassi, 35 sene sonra hastaneye bırakılan bebeğini bulmak için Müge Anlı'ya başvuruyor.
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