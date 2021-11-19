Müge Anlı doğal güzelliği ile sosyal medyayı salladı
Atv ekranlaeının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, doğal halleriyle sosyal medyayı salladı.
Müge Anlı, İsstanbul turuna çıktı.
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Atv ekranlaeının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu yapan Müge Anlı, önce boğazdan paylaşım yaptı.
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Müge Anlı, Sultan Ahmet Camii sokağında çektiği fotoğrafını paylaştı.
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Müge Anlı’nın makyajsız pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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