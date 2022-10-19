Müge Anlı tuvalette fotoğraf çekenlere verdi veriştirdi: ''Ben geri zekalı diyorum''
Ünlü sunucu Müge Anlı, tuvalet aynasından fotoğraf çekenlere tepki gösterdi. Anlı, ''Geri zekalılar'' çıkışıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu yapan Müge Anlı dün tuvalette selfie çeken gençleri tiye aldı.
Anlı, "Anlamadığım bir şekilde gittikleri yerin tuvaletinde fotoğraf çektirip yayınlayanlar var. Tuvalet bu tuvalet ya! Tuvalet yani...Işık güzelmiş! Sanki Cindy Crawford. Onları yayınlayacak, onlara mankenlik teklifi gelecek!
Saçma sapan işler! Lütfen vazgeçin şu telefondan melefon, sosyal medya işlerinden... Tiktoktan miktoktan, Instagram'dan... Ne kadar saçma sapan işler bunlar!
Bir şey örersin, oraya koyarsın. Millet de satış yapar, amenna başımla beraber. Ne oluyor ki yani! Git oyna orada karı koca, millet de seni izlesin dalga geçsin. Dalga geçiyorlar sizinle ya... Bak ben dalga geçiyorum. İnsanlar çok güzel fotoğraf koydu sanıyor, ben dalga geçiyorum. Diyorum ki 'Kadına bak tuvalete gitmiş fotoğraf çektirmiş!' diyorum. Geri zekalı diyorum." sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.