Müge Anlı tuvalette fotoğraf çekenlere verdi veriştirdi: ''Ben geri zekalı diyorum''

Bir şey örersin, oraya koyarsın. Millet de satış yapar, amenna başımla beraber. Ne oluyor ki yani! Git oyna orada karı koca, millet de seni izlesin dalga geçsin. Dalga geçiyorlar sizinle ya... Bak ben dalga geçiyorum. İnsanlar çok güzel fotoğraf koydu sanıyor, ben dalga geçiyorum. Diyorum ki 'Kadına bak tuvalete gitmiş fotoğraf çektirmiş!' diyorum. Geri zekalı diyorum." sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.