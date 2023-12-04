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Müge Anlı yaşadığı zor günleri anlattı: On gün boyunca konuşamadım

Bir süre önce operasyon geçirdiğini söyleyen ünlü gazeteci Müge Anlı, yaşadığı zor günleri anlattı.

Müge Anlı yaşadığı zor günleri anlattı: On gün boyunca konuşamadım - Resim: 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çarpıcı bir açıklamada bulunuldu. İhtiyaç sahiplerine tekerlikli sandalyelerini ulaştıran ünlü gazeteci, kendisinin de yaşadığı zor bir duruma değindi.

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Müge Anlı yaşadığı zor günleri anlattı: On gün boyunca konuşamadım - Resim: 2

Yaz aylarında operasyon geçirdiğini belirten Müge Anlı, on gün boyunca konuşamadığını sözlerine ekledi.

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Müge Anlı yaşadığı zor günleri anlattı: On gün boyunca konuşamadım - Resim: 3

Açıklamasında "Çok aranmıştı. 'Müge Anlı ameliyat geçirdi, ne ameliyatı geçirmişti?' diye. Ben aslında bir ses teli ameliyatı oldum." ifadelerini kullanan ünlü gazeteci, konuşmasına şöyle devam etti:

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Müge Anlı yaşadığı zor günleri anlattı: On gün boyunca konuşamadım - Resim: 4

"Ses teli ameliyatı geçirenler bilir. On gün konuşamıyorsun."

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