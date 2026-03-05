Müge Anlı'da ''100 milyonluk miras'' dosyasında şoke eden dövme ayrıntısı

Gencin cevabı ise hem Müge Anlı’yı hem de ekran başındakileri şaşırttı: "Onun da gözleri var ensemde." Aldığı yanıt karşısında şaşkınlığı bir kat daha artan Anlı’nın "Şıklık olsun diye mi?" sorusuna ise "Evet" yanıtı geldi. Sosyal medyada kısa sürede viral olan bu diyalog, ağır cinayet şüphelerinin konuşulduğu stüdyoda havayı bir anlığına değiştirdi.