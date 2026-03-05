Müge Anlı'da ''100 milyonluk miras'' dosyasında şoke eden dövme ayrıntısı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Ankara’da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden emlak zengini Ramazan A. dosyası her geçen gün daha karmaşık bir hal alıyor. 100 milyon liralık miras kavgası ve "planlı cinayet" şüphesinin gölgesinde devam eden canlı yayında, bugün yaşanan "dövme" diyaloğu sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
Ankara’da yaşayan 3 çocuk babası emlak zengini Ramazan A., eski eşinin evinde hayatını kaybetmiş ve olay kayıtlara "doğal ölüm" olarak geçmişti. Ancak ortadaki 100 milyon liralık dev miras, yasak aşk iddiaları ve ortaya çıkan ses kayıtları, Müge Anlı ekibini "planlı cinayet" şüphesine yöneltti. Dosya her gün yeni bir itirafla sarsılırken, bugün stüdyoda dramın içinde mizah dolu anlar yaşandı.
Olaylara dahil olan Ramazan A.’ın kızı Sude’nin erkek arkadaşı, üzerindeki dövmelerle Müge Anlı’nın radarına takıldı.
Genç adamın, hayatını kaybeden Ramazan A.’ın doğum tarihini boynuna dövme yaptırdığını gören Anlı, şaşkınlığını gizleyemeyerek; "Keşke sevgilininkini yaptırsaydın" dedi.
Gencin cevabı ise hem Müge Anlı’yı hem de ekran başındakileri şaşırttı: "Onun da gözleri var ensemde." Aldığı yanıt karşısında şaşkınlığı bir kat daha artan Anlı’nın "Şıklık olsun diye mi?" sorusuna ise "Evet" yanıtı geldi. Sosyal medyada kısa sürede viral olan bu diyalog, ağır cinayet şüphelerinin konuşulduğu stüdyoda havayı bir anlığına değiştirdi.