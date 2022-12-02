Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Karısının evi neden terk ettiğini anlatınca...

'BU SAATE KADAR EMİNE İLE NE İŞİN VAR?'

73 yaşındaki Şahin bey, ''Bakkalda kıza beni arattı. Kıza Eminönü'ndeyim dedim. Ama eşim yanlış anlamış. Kulakları az duyuyor. O günde cihazını takmamış. Eminönün'de lafını Emine'deyim anlamış. Eve geldiğimde bana 'Emine ile ne işin var bu saate kadar?' dedi. Ama ben Eminönü'ne malzeme almaya gittim. Emine diye biri bile yok. Ben pantolonumu giyene kadar gece yarısı kaçıp gitti. O benim 40 yıllık aşkım. Sevgilim. Kimse adını sokakta bile duymasın, öğrenmesin diye ona Naciye diyordum. Çok kıskanırdım. Gezmediğim yer kalmadı. Dön Ayşeciğim'' diyerek gözyaşı döktü.