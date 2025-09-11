Müge Anlı'da günlerdir kayıp olarak aranırken evlendiği ortaya çıkmıştı, gözaltına alındılar

Adapazarı ilçesinde 25 Ağustos günü simit almak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 35 yaşındaki Merve A. 17 gün sonra Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına telefonla bağlanarak kaybolduğu dönemde hurdacı Yılmaz’la tanışıp evlendiğini açıklamıştı.