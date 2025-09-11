Müge Anlı'da günlerdir kayıp olarak aranırken evlendiği ortaya çıkmıştı, gözaltına alındılar
ATV ekranlarının gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranırken 17 gün sonra hurdacılık yaptığı öğrenilen bir kişiyle evlendiği ortaya çıkan genç kadının hurdacı eşinin geçmişiyle ilgili skandal iddialar ihbar sayıldı, emniyet güçleri düğmeye bastı....
Adapazarı ilçesinde 25 Ağustos günü simit almak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 35 yaşındaki Merve A. 17 gün sonra Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına telefonla bağlanarak kaybolduğu dönemde hurdacı Yılmaz’la tanışıp evlendiğini açıklamıştı.
Adapazarı ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Merve A.’nun kaybolduğu 25 Ağustos'tan itibaren ailesi, kızlarından hiçbir şekilde haber alamamıştı. Merve’nin evden çıktığı gün annesine telefonla “Kocaya kaçtım, evleniyorum” dediği öne sürülmüştü.
Bu telefon konuşmasının ardından, Merve A.’nun ailesi kaybolduğunu bildirerek polise başvurmuş, aynı zamanda Müge Anlı'nın ünlü programına çıkarak yardım istemişti.
Kaybolan kadının 17. gününde, Merve A. ve eşi hurdacı Yılmaz, Müge Anlı'nın canlı yayınına bağlandı. İkili, birlikte mutlu olduklarını ve Adapazarı'nda yaşamaya devam etmek istediklerini açıkladı.