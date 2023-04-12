Müge Anlı'da mahalle kavgası! Stüdyo birbirine girdi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kimliksiz 36 kişilik aileyle ilgili canlı yayında stüdyo bir anda karıştı.
Müge Anlı, Haymatlos ailesinin dramını ele almaya devam ediyor. Babasının kendisini diğer kardeşlerinden ayırdığını iddia eden Galip Bey, kardeşi Erdal Bey ile canlı yayında tekrar yüzleşti. Cimbil soyadı yerine Gül soyadlı vefat etmiş bir kişinin kimliğine kaydedildiği ortaya çıkan Galip Bey ile Erdal Bey arasında gerilim yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosu bir anda karıştı.
Erdal Bey yine Galip Bey'in yalan söylediğini vurgulayınca olanlar oldu. Sinir krizi geçiren Galip Bey, önce saçlarını yoldu ardından da "Yeter" diye bağırıp olduğu yerde dövündü. Ayağa kalkıp Erdal Bey'in üzerine yürüyen Galip Bey'i aile üyeleri sakinleştirdi. Olay sırasında küfür ve hakaretler havada uçuştuğu için canlı yayına ses verilmedi.
Müge Anlı ve ekip arkadaşları duruma el koyarken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Müge Anlı kimliksiz yaşayan 36 kişilik aileye müjdeyi verdi. Yapılan açıklamaya göre ailenin vatandaşlık başvuruları alınacak.