Müge Anlı'da mahalle kavgası! Stüdyo birbirine girdi

Müge Anlı, Haymatlos ailesinin dramını ele almaya devam ediyor. Babasının kendisini diğer kardeşlerinden ayırdığını iddia eden Galip Bey, kardeşi Erdal Bey ile canlı yayında tekrar yüzleşti. Cimbil soyadı yerine Gül soyadlı vefat etmiş bir kişinin kimliğine kaydedildiği ortaya çıkan Galip Bey ile Erdal Bey arasında gerilim yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosu bir anda karıştı.