Müge Anlı'da yasak aşk itirafı: ''Oğlunun karısıyla oğlunun odasında birlikte olduk''

"O fotoğraflar doğru. Erdoğan'la o fotoğrafım var benim. Bir şeylerden korktuğum için inkar ettim. Ailemin başına bir şey gelecek diye, çocuğumu göstermeyecekler diye hep korktuğum için inkar ettim. Ama böyle bir şey var. Benim haberim yok ama Erdoğan o fotoğrafları çekmiş."