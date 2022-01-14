Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde şoke eden itiraf geldi
Müge Anlı'da araştırılan Şen kardeşler cinayetiyle ilgili korkunç cinayetten 15 ay sonra gelen itirafla biri akrabaları olmak üzere 2 isim gözaltına alındı.
Müge Anlı'da araştırılan Şen kardeşlerin ölümüyle ilgili çok önemli gelişme yaşandı. Korkunç cinayetten 15 ay sonra beklenen itiraf geldi.
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Yaşadıkları evde saldırıya uğrayan 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen kardeşler, 8 Ekim 2020'de hayatını kaybetti. Kardeşlerle birlikte yaşayan bakıcıları Emel Cengiz baş şüpheli haline gelirken evden çalınan telefonların nerede olduğu uzun süre bulunamadı.
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Olaydan 6 ay sonra telefonların wifi ile sinyal verdiği ortaya çıktı.
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Evden çalınan 3 telefonun satıldığını tespit etti ve bir şüpheli ailenin uzaktan akrabası çıktı. Telefonları satan ve aracı olan kişiler gözaltına alındı.
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