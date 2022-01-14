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  4. Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde şoke eden itiraf geldi

Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde şoke eden itiraf geldi

Müge Anlı'da araştırılan Şen kardeşler cinayetiyle ilgili korkunç cinayetten 15 ay sonra gelen itirafla biri akrabaları olmak üzere 2 isim gözaltına alındı. 

Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde şoke eden itiraf geldi - Resim: 1

Müge Anlı'da araştırılan Şen kardeşlerin ölümüyle ilgili çok önemli gelişme yaşandı. Korkunç cinayetten 15 ay sonra beklenen itiraf geldi.

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Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde şoke eden itiraf geldi - Resim: 2

Yaşadıkları evde saldırıya uğrayan 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen kardeşler, 8 Ekim 2020'de hayatını kaybetti. Kardeşlerle birlikte yaşayan bakıcıları Emel Cengiz baş şüpheli haline gelirken evden çalınan telefonların nerede olduğu uzun süre bulunamadı.

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Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde şoke eden itiraf geldi - Resim: 3

Olaydan 6 ay sonra telefonların wifi ile sinyal verdiği ortaya çıktı.

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Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde şoke eden itiraf geldi - Resim: 4

Evden çalınan 3 telefonun satıldığını tespit etti ve bir şüpheli ailenin uzaktan akrabası çıktı. Telefonları satan ve aracı olan kişiler gözaltına alındı.

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