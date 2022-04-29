Müge Anlı'dan Esra Erol'a olay gönderme: Buna asla müsade etmem
Gündüz kuşağının başarılı programlarından olan Müge Anlı ile Tatlısert’in başarılı sunucusu Müge Anlı'dan olay yaratan bir açıklama geldi.
Gündüz kuşağının başarılı programlarından olan Müge Anlı ile Tatlısert’in başarılı sunucusu Müge Anlı’dan Esra Erol’a olay bir gönderme geldi.
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Yıllardır ekranlarda boy gösteren ve gündüz kuşağının vazgeçilmez programını sunan Müge Anlı rakiplerini bir bir eliyor.
Ünlü Sunucu Esra Erol’da müge anlıya rakip oldu. Yıllardır süren ikili arasındaki anlaşmazlıklar canlı yayına da yansıyor.
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Müge Anlı ve Esra Erol arasındaki ipler son dönemde tekrar gerildi. Müge Anlı canlı yayınında yaptığı açıklamalarla Esra Erol’u topa tuttu.
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Deyim yerindeyse Müge Anlı açtı ağzını yumdu gözünü. Sunduğu izdivaç programlarıyla büyük yankı uyandıran Esra Erol şu sıralar Müge Anlı ile aynı kulvarda rekabet içine girdi.
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