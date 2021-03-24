Müge Anlı’nın Brad Pitt sözü olay oldu!
Müge Anlı'da akılalmaz bir olay daha yaşandı. Gaziantep'te oturan 15 yaşındaki Melahat Güllü, 20 Mart cumartesi günü evden çıktı.
Müge Anlı'da akılalmaz bir olay daha yaşandı. Gaziantep'te oturan 15 yaşındaki Melahat Güllü, 20 Mart cumartesi günü evden çıktı.
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Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Genç kızın annesi Gülay Güllü ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.
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Gözü yaşlı kadın, "Kızımı kuması olan kuzenim Halil Buluş (31), Hatay'a kaçırdı. Kızıma yılbaşı gecesi içki içirmiş. Karısının yanında istismarda bulunmuş. Zorla sahip olmuş. İlaç attı herhalde. Madde içiyor. Kızımı ya satacak ya da öldürecek" iddialarını ortaya attı.
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Müge Anlı ise bu sözler üzerine "Yuh artık" diye çıkıştı.
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