Müge Anlı'nın yaptığı çağrı 4 saat sonra karşılık buldu!
Müge Anlı 1 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölümde oyuncu Sumru Yavrucuk için çağrıda bulunmuştu. 'Pati Buldular' projesi ile kaybolan evcil hayvanları sahiplerine kavuşturan Müge Anlı, Sumru Yavrucuk'un golden cinsi köpeği Toni'nin kaybolduğunu duyurmuştu.
Müge Anlı 1 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölümde oyuncu Sumru Yavrucuk için çağrıda bulunmuştu. 'Pati Buldular' projesi ile kaybolan evcil hayvanları sahiplerine kavuşturan Müge Anlı, Sumru Yavrucuk'un golden cinsi köpeği Toni'nin kaybolduğunu duyurmuştu.
Usta oyuncu Sumru Yavrucuk, Instagram hesabından Müge Anlı ve Toni'nin bulunmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.