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  3. 03 Haziran 2020 15:25

Müge Anlı'nın yaptığı çağrı 4 saat sonra karşılık buldu!

Müge Anlı 1 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölümde oyuncu Sumru Yavrucuk için çağrıda bulunmuştu. 'Pati Buldular' projesi ile kaybolan evcil hayvanları sahiplerine kavuşturan Müge Anlı, Sumru Yavrucuk'un golden cinsi köpeği Toni'nin kaybolduğunu duyurmuştu.

Müge Anlı'nın yaptığı çağrı 4 saat sonra karşılık buldu!

Müge Anlı 1 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölümde oyuncu Sumru Yavrucuk için çağrıda bulunmuştu. 'Pati Buldular' projesi ile kaybolan evcil hayvanları sahiplerine kavuşturan Müge Anlı, Sumru Yavrucuk'un golden cinsi köpeği Toni'nin kaybolduğunu duyurmuştu.

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Müge Anlı'nın yaptığı çağrı 4 saat sonra karşılık buldu!

Müge Anlı'nın çağrısı 4 saat sonra karşılık buldu. Sumru Yavrucuk'un köpeği Toni bulundu.

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Müge Anlı'nın yaptığı çağrı 4 saat sonra karşılık buldu!

Usta oyuncu Sumru Yavrucuk, Instagram hesabından Müge Anlı ve Toni'nin bulunmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

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Müge Anlı'nın yaptığı çağrı 4 saat sonra karşılık buldu!

Müge Anlı, ekibi, Pati Buldular ve izleyici sayesinde Toni evine, oyuncu Sumru Yavrucuk ise köpeğine kavuştu.

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