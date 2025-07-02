Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'da Sinan Engin'in bilemediği futbol sorusu olay oldu
Ünlü sunucu Müge Anlı'nın sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Güven Bana adlı yarışma programına yarışmacı olan Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz'ın futbol soruları karşısındaki performansları olay oldu.
ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunumuyla yaz dönemine damga vuran Güven Bana adlı yarışma programının bu seferki yarışmacıları Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz oldu.
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Güven Bana'da geceye damga vuran an, Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz'a soğuk terler döktüren futbol sorusu oldu.
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125.000 TL değerindeki beyin yakan futbol sorusunda oldukça zor anlar yaşandı.
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Türkiye'nin sevilen spor yorumcuları geceye başarılı performansları ve eğlenceli tavırlarıyla geceye renk katarken ikilinin karşısına çıkan futbol sorusu ise eski futbolcuları oldukça zorladı.
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