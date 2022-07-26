Müge Anlı'nın yanından ayırmadığı erkek kardeşi ortaya çıktı
Geçtiğimiz günlerde Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan ünlü sunucu Müge Anlı'nın erkek kardeşi ortaya çıktı.
Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda canlı yayında evleneceğini açıklamıştı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştiren Müge Anlı son olarak sosyal medya hesabından soyadını Yüzbaşıoğlu olarak değiştirmişti.
Yıllardır ATV ekranlarında program yapan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Müge Anlı'nın özel hayatı da merak ediliyor.
Ünlü sunucunun bir de erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı'nın kardeşi Mert Efe Anlı, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının editörlüğünü üstlendiği öğrenildi. Efe Anlı ablası Müge Anlı'ya benzetildi.
"ONUN ADINI BEN KOYDUM"
Anlı, "Onun adını ben koydum, bütün hastanede 'bizimki güzel, sizinkisi çirkin" diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum" demişti.