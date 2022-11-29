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  4. Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren anlar: Sana bilezikler aldım geri dön papağanım

Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren anlar: Sana bilezikler aldım geri dön papağanım

Müge Anlı'da yaşanan olay izleyiciyi şaşkına çevirdi. Evi terk eden karısını bulmaya gelen adam hareketleriyle Müge Anlı'yı bile şaşırttı.

Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren anlar: Sana bilezikler aldım geri dön papağanım - Resim: 1

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çok acayip dakikalar yaşandı.

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Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren anlar: Sana bilezikler aldım geri dön papağanım - Resim: 2

Başından iki evlilik geçen Hayrettin Çetin isimli adam kendisini terk eden karısını bulmak için Müge Anlı'ya başvrurdu.

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Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren anlar: Sana bilezikler aldım geri dön papağanım - Resim: 3

Hem eski eşi hem de şu anki eşi yayına gelen adam yayındaki hareketleriyle şoke etti.

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Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren anlar: Sana bilezikler aldım geri dön papağanım - Resim: 4

Bir anda ayağa kalkan Hayrettin isimli adam karısını alıp canlı yayında zorla götürmeye çalıştı. Bu anlarda Müge Anlı dahil herkes şoke oldu. 

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