Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren anlar: Sana bilezikler aldım geri dön papağanım
Müge Anlı'da yaşanan olay izleyiciyi şaşkına çevirdi. Evi terk eden karısını bulmaya gelen adam hareketleriyle Müge Anlı'yı bile şaşırttı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çok acayip dakikalar yaşandı.
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Başından iki evlilik geçen Hayrettin Çetin isimli adam kendisini terk eden karısını bulmak için Müge Anlı'ya başvrurdu.
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Hem eski eşi hem de şu anki eşi yayına gelen adam yayındaki hareketleriyle şoke etti.
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Bir anda ayağa kalkan Hayrettin isimli adam karısını alıp canlı yayında zorla götürmeye çalıştı. Bu anlarda Müge Anlı dahil herkes şoke oldu.
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