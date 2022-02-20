Müjde Ar'ın Yeşilçam'a damgasını vuran ''tecavüz'' sahnesiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf
İffet filmindeki 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazınan ve Müjde Ar ile çekilen Yeşilçam'a da damgasını vuran Faruk Peker, "otomobil camında tecavüz" sahnesiyle ilgili açıklamalar yaptı.
Türk sinemasının ünlü aktörlerinden Faruk Peker 'İffet' filmindeki 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazındı. Müjde Ar ile çektiği 'Araba camı sahnesi' ise üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen hala akıllarda olan Peker yıllar sonra o sahneyle ilgili konuştu.
İffet filminin Cemil'i Faruk Peker şimdilerde senaryo ve kitap yazıyor. HaberTürk'ten Aytekin Teker'e konuşan ünlü oyuncu Ankara'da hayatını sürdürüyor. Faruk Peker sektörden uzak kalmasıyla ilgili "Ambargolu olduğunuzu mu düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Evet, düşünüyorum açıkçası. Hollywood ve Avrupa sineması benim yaşıma gelmiş aktörlerini dibine kadar kullanmaya devam ediyor. Onlardan maksimumunu alıyor. Beni kullanmak istemiyorsa adam ben ne yapabilirim ki? Karar verici prodüktörler."
İffet'teki sahnesiyle akıllardan silinmeyen ünlü isim bu sahneyle ilgili ise "Efsaneyi yaratan rahmetli Kartal Tibet'tir. O sahne de Kartal Tibet'in aklına geldi. Kartal Tibet'in dehası." dedi. Faruk Peker o sahneyi ilk duyduğunu günü ise şöyle anlattı: