Müjgan Ferhan Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a: Babam uçtu göklere
Usta sanatçı Ferhan Şensoy 70 yaşında hayata veda etti. İlk paylaşım kızı Müjgan Ferhan Şensoy'dan geldi. Ferhan Şensoy usta sanatçı için, "Babam uçtu göklere…" mesajını yayınladı. İşte ayrıntılar ve usta sanatçının hayatı ile fotoğrafları...
İlk paylaşım kızı Müjgan Ferhan Şensoy'dan geldi. Ferhan Şensoy usta sanatçı için, "Babam uçtu göklere…" mesajını yayınladı.
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70 yaşındaki Şensoy bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu. Şensoy'un saat 02.30 sıralarında hayatını kaybetti...
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