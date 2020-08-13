Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor?

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir dönem Murat Boz'un ayrıldığı sevgilisi Aslı Enver ile anılmış, hatta birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti. Şimdi de Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in adı Murat Boz ile anılıyor.