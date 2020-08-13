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  3. 13 Ağustos 2020 10:00

Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor?

Murat Boz ile Melis İşiten aşk yaşadığı haberi gündeme bomba düştü. Uraz Kaygılaroğlu'nun eşi Melis İşiten ile şarkıcı Murat Boz'un sosyal medyada birbirlerini beğenmeleriyle ortaya atılan aşk iddiası olay oldu.

Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor?

Murat Boz ile Melis İşiten aşk yaşadığı haberi gündeme bomba düştü. Uraz Kaygılaroğlu'nun eşi Melis İşiten ile şarkıcı Murat Boz'un sosyal medyada birbirlerini beğenmeleriyle ortaya atılan aşk iddiası olay oldu.

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Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor?

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir dönem Murat Boz'un ayrıldığı sevgilisi Aslı Enver ile anılmış, hatta birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti. Şimdi de Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in adı Murat Boz ile anılıyor.

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Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor?

Murat Boz, Melis İşiten'i sosyal medya hesabından takip etmemesine rağmen fotoğraflarını beğenmeye başladı.

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Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor?

Akşam'ın haberine göre Melis İşiten'de kısa bir süre sonra Murat Boz'un fotoğraflarını beğenmeye başladı. Bu hamleler aşk dedikodularını beraberinde getirdi, çiftten ise henüz bir açıklama gelmedi.

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