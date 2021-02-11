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  3. 11 Şubat 2021 12:21

Murat Boz'dan ''Aslı Enver’e gönderme mi'' dedirten paylaşım

Yaklaşık 1.5 yıl önce yollarını ayıran Aslı Enver ve Murat Boz yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. İkili, evlilik yolunda ilerlerken sürpriz şekilde sonlanan aşklarının ardından sosyal medya hamleleri ile gündeme geldi.

Murat Boz'dan ''Aslı Enver’e gönderme mi'' dedirten paylaşım

Yaklaşık 1.5 yıl önce yollarını ayıran Aslı Enver ve Murat Boz yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. İkili, evlilik yolunda ilerlerken sürpriz şekilde sonlanan aşklarının ardından sosyal medya hamleleri ile gündeme geldi.

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Murat Boz'dan ''Aslı Enver’e gönderme mi'' dedirten paylaşım

Instagram hesabının hikaye bölümünden bir fotoğrafını paylaşan Murat Boz, "Ben yine bekledim seni. En iyi ben özledim seni. Göze al yollarımı" mesajını yazdı

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Murat Boz'dan ''Aslı Enver’e gönderme mi'' dedirten paylaşım

Ünlü şarkıcının bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri "Yeni şarkısının sözlerini paylaşmış" derken, bazı takipçileri de "Eski aşkı Aslı Enver'e gönderme yapıyor" yorumunda bulundu.

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Murat Boz'dan ''Aslı Enver’e gönderme mi'' dedirten paylaşım

DİKKAT ÇEKEN MURAT BOZ DETAYI!
Aslı Enver, geçtiğimiz ay Instagram'da dolaştığı esnada yanlışlıkla Murat Boz'un bir fan hesabını takip etmişti. Güzel oyuncu, bu durumu fark edince hızla takibi bırakmıştı.

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