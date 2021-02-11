Murat Boz'dan ''Aslı Enver’e gönderme mi'' dedirten paylaşım
Yaklaşık 1.5 yıl önce yollarını ayıran Aslı Enver ve Murat Boz yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. İkili, evlilik yolunda ilerlerken sürpriz şekilde sonlanan aşklarının ardından sosyal medya hamleleri ile gündeme geldi.
Yaklaşık 1.5 yıl önce yollarını ayıran Aslı Enver ve Murat Boz yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. İkili, evlilik yolunda ilerlerken sürpriz şekilde sonlanan aşklarının ardından sosyal medya hamleleri ile gündeme geldi.
Instagram hesabının hikaye bölümünden bir fotoğrafını paylaşan Murat Boz, "Ben yine bekledim seni. En iyi ben özledim seni. Göze al yollarımı" mesajını yazdı
Ünlü şarkıcının bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri "Yeni şarkısının sözlerini paylaşmış" derken, bazı takipçileri de "Eski aşkı Aslı Enver'e gönderme yapıyor" yorumunda bulundu.