Murat Cemcir’den sevenlerine müjde
Kurban Bayramı'nda tatile gitmek yerine İstanbul'da kalmayı tercih eden nadir ünlülerden olan Murat Cemcir, önceki gün İstinye sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.
Son olarak geçtiğimiz yıl 'Baba Parası' filminde rol alan ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen gazetecilere zafer işareti yaparak poz verdi.
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Yapımcı kimliği ile önümüzdeki günlerde projelerde yer almaya hazırlanan Cemcir, "İşler yolunda gidiyor. Bir dizi çekeceğiz" dedikten sonra yürüyüşüne devam etti.
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Annesinin kemik kanseri tedavisi sürecinde İstanbul-Tokat arasında mekik dokuyan Murat Cemcir, ailesine elinden gelen yardımı yaparken, kız kardeşi Nagihan Cemcir'in kansere yakalandığını öğrenince bir şok daha yaşamıştı.
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Kardeşine kasım ayında teşhis konulduktan sonra ameliyat ve kemoterapi sürecini takip eden oyuncunun annesinin durumunun iyi olduğu, kız kardeşinin ise kemoterapi tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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