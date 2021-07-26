Murat Dılkılıç o soruya ateş püskürdü
Şarkıcı Murat Dalkılıç, önceki gün bir beach'te sahne aldı. Konser sonrası muhabirlerle sohbet eden Dalkılıç, ilişkisi hakkında soru yöneltilince çılgına döndü.
Beach'te verdiği konserden sonra muhabirlerle konuşan şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun zaman sonra sahne aldığı için ve en iyisini yapmak ve sahneleri çok özlediğini söyledi.
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"EĞLENMEYE HASRET KALMIŞLAR"
Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre Dalkılıç, "Bizden oyuncağımızı alındığını hissettiğimiz çok kıymetli bir durum söz konusu. İnsanlar eğlenmeye hasret kalmışlar..."
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"Biz de onların isteklerine içimizden nasıl geliyorsa onların dertlerine bir şekilde şifa olacak şekilde yapmaya çalışıyoruz." dedi.
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"BİR ŞEY SORACAKSAN DOĞRU SOR!"
İlişkisi hakkında soru sorulduğunda ise 37 yaşındaki Dalkılıç, "Bana bir şey soracaksan doğru sor!" diye çıkıştı.
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