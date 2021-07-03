Murat Övüç canlı yayında küfür yağdırdı

Övüç ağzını bozdu ve "Bir takım gereksiz insanlar bir şeyler yazmış herkes hakaret etmiş. Bir tane bitik herif var ıslak odunla sabaha kadar dövmek lazım demiş; o ıslak onun var ya onu senin g....ne sokarım ben. Sen kimi dövüyorsun lan!" dedi.