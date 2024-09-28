Murat Övüç'ten şantaj iddiası: ''Oğlumun uygunsuz fotoğraflarını çektiler''

Ayrıca, “Bu bir suç değil mi? Bizim evimizde bunu siz nasıl yapıyorsunuz? Bir de para vermezseniz biz bunları yayınlarız diyorlar. Yayınlasana. Sen kime şantaj yapıyorsun?” diyerek öfkesini dile getirdi. Murat Övüç’ün bu çıkışı, takipçileri ve medya tarafından geniş yankı buldu.