Murat Övüç'ten şantaj iddiası: ''Oğlumun uygunsuz fotoğraflarını çektiler''
Son günlerde oğlunun nişan töreninde gelinine 2 kilo altın takmasıyla gündem olan sosyal medya fenomeni Murat Övüç şimdi de oğlunun uygunsuz fotoğraflarıyla kendilerine şantaj yapıldığını iddia etti.
Oğlu Burakcan Övüç’ün yakın arkadaşları tarafından şantaja maruz kaldığını duyuran Övüç, sosyal medya üzerinden sert açıklamalarda bulundu.
Övüç, oğlunun her gün evlerinde bulunan arkadaşlarının gizli şekilde uygunsuz görüntülerini çektiğini belirterek, “Bunlar yedikleri kaba pisleyen" ifadelerini kullandı. Abartılı makyajı ve dikkat çekici tarzıyla bilinen Övüç, sosyal medya platformlarında sıkça gündeme geliyor.
Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Oğlumun uygunsuz neyi olabilir? Bir cahillik yaptı, ne yaptıysa yaptı... Neden gizli çekiyorsunuz?” diyerek tepkisini dile getiren Övüç, yaşanan durumun kendisi için kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Ayrıca, “Bu bir suç değil mi? Bizim evimizde bunu siz nasıl yapıyorsunuz? Bir de para vermezseniz biz bunları yayınlarız diyorlar. Yayınlasana. Sen kime şantaj yapıyorsun?” diyerek öfkesini dile getirdi. Murat Övüç’ün bu çıkışı, takipçileri ve medya tarafından geniş yankı buldu.