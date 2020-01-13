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  3. 13 Ocak 2020 10:12

Murat Yıldırım'ın yeni dizisi Ramo'dan yeni görüntüler geldi

Yeni sezonda yayına girecek diziler içinde güçlü hikâyesiyle merak uyandıran BKM’nin yeni dizisi ‘Ramo’ 14 Ocak Salı akşamı izleyiciyle buluşuyor.

Murat Yıldırım'ın yeni dizisi Ramo'dan yeni görüntüler geldi

Show TV’de yayınlanmaya başlayacak dizide, efendisine başkaldıran Ramo’nun sıra dışı öyküsü anlatılırken, aynı zamanda tüm bu engellerin arasında filizlenen Ramo ile Sibel’in aşkı, seyirciyi derinden etkileyecek.

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Murat Yıldırım'ın yeni dizisi Ramo'dan yeni görüntüler geldi

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, Yağız Alp Akaydın’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Ramo’ izleyiciyi soluksuz bir maceraya davet ediyor.

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Murat Yıldırım'ın yeni dizisi Ramo'dan yeni görüntüler geldi

Murat Yıldırım’ın, 4 yılın ardından büyük bir heyecan duyarak kabul ettiği Ramo’da Yıldırım’ın yanı sıra; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

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Murat Yıldırım'ın yeni dizisi Ramo'dan yeni görüntüler geldi

Adana’da çekimleri gerçekleşen dizi; aile, adalet, intikam ve dostluk eksenindeki derin çatışmayı konu edinirken; bu çatışmanın ortasında yeşeren Ramo ve Sibel’in aşkını anlatıyor.

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