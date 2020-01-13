Murat Yıldırım'ın yeni dizisi Ramo'dan yeni görüntüler geldi

Murat Yıldırım’ın, 4 yılın ardından büyük bir heyecan duyarak kabul ettiği Ramo’da Yıldırım’ın yanı sıra; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

