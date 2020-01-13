Murat Yıldırım'ın yeni dizisi Ramo'dan yeni görüntüler geldi
Yeni sezonda yayına girecek diziler içinde güçlü hikâyesiyle merak uyandıran BKM’nin yeni dizisi ‘Ramo’ 14 Ocak Salı akşamı izleyiciyle buluşuyor.
Show TV’de yayınlanmaya başlayacak dizide, efendisine başkaldıran Ramo’nun sıra dışı öyküsü anlatılırken, aynı zamanda tüm bu engellerin arasında filizlenen Ramo ile Sibel’in aşkı, seyirciyi derinden etkileyecek.
Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, Yağız Alp Akaydın’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Ramo’ izleyiciyi soluksuz bir maceraya davet ediyor.
Murat Yıldırım’ın, 4 yılın ardından büyük bir heyecan duyarak kabul ettiği Ramo’da Yıldırım’ın yanı sıra; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.