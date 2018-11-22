Müslüm Baba'nın gençliğini oynayan Şahin Kendirici ne kadar kazandı ?
Müslüm filminde Müslüm Gürses'in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci, filmden ne kadar kazandığını açıkladı.
Müslüm Gürses'in hayatını anlatan 'Müslüm' filminde usta sanatçının gençliğini canlandıran Şahin Kendirci, performansı ile sinemaseverlerden olumlu tepkiler aldı.
Katıldığı 'Yetenek Sizsiniz' ve 'O Ses Türkiye Çocuklar' yarışmalarıyla adını duyuran Şahin Kendirci, son günlerde gündemden düşmeyen ücret tartışması ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.