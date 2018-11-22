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  3. 22 Kasım 2018 11:53

Müslüm Baba'nın gençliğini oynayan Şahin Kendirici ne kadar kazandı ?

Müslüm filminde Müslüm Gürses'in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci, filmden ne kadar kazandığını açıkladı.

Müslüm Baba'nın gençliğini oynayan Şahin Kendirici ne kadar kazandı ?

Müslüm Gürses'in hayatını anlatan 'Müslüm' filminde usta sanatçının gençliğini canlandıran Şahin Kendirci, performansı ile sinemaseverlerden olumlu tepkiler aldı.

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Müslüm Baba'nın gençliğini oynayan Şahin Kendirici ne kadar kazandı ?

17 yaşındaki Kendirci, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu.

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Müslüm Baba'nın gençliğini oynayan Şahin Kendirici ne kadar kazandı ?

Katıldığı 'Yetenek Sizsiniz' ve 'O Ses Türkiye Çocuklar' yarışmalarıyla adını duyuran Şahin Kendirci, son günlerde gündemden düşmeyen ücret tartışması ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

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Müslüm Baba'nın gençliğini oynayan Şahin Kendirici ne kadar kazandı ?

Şahin Kendirci, Müslüm Gürses'in gençliğini canlandırdığı filmden 30 bin TL kazandığını söyledi.

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