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  3. 04 Ocak 2018 09:27

Müslüm filminin fragmanı yayınlandı

3 Mart 2013'te vefat eden arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filminin ilk filmi yayınlandı.

Müslüm filminin fragmanı yayınlandı

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Müslüm filminin fragmanı yayınlandı

3 Mart 2013’te vefat eden arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses’in hayatını anlatan Müslüm filminin ilk fragmanı yayınlandı.

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Müslüm filminin fragmanı yayınlandı

Müslüm Gürses'in hayatı 'Müslüm' filmi ile seyirciyle buluşacak. Sanatçının doğduğu Şanlıurfa, Halfeti'den başlayan filmin çekimleri Adana'da tamamlandı. Filmin Ekim ayında Türkiye ve dünyada gösterime girmesi öngörülüyor.

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Müslüm filminin fragmanı yayınlandı

Müslüm Gürses'i Timuçin Esen'in oynadığı filmde sanatçının büyük bir tutkuyla bağlı olduğu eşi Muhterem Nur'u ise ünlü oyuncu Zerrin Tekindor canlandırıyor.

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