Müslüm filminin fragmanı yayınlandı
3 Mart 2013'te vefat eden arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filminin ilk filmi yayınlandı.
3 Mart 2013’te vefat eden arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses’in hayatını anlatan Müslüm filminin ilk fragmanı yayınlandı.
Müslüm Gürses'in hayatı 'Müslüm' filmi ile seyirciyle buluşacak. Sanatçının doğduğu Şanlıurfa, Halfeti'den başlayan filmin çekimleri Adana'da tamamlandı. Filmin Ekim ayında Türkiye ve dünyada gösterime girmesi öngörülüyor.