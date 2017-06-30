Mustafa Ceceli ailesiyle kız istemeye gitti
9 yıllık eşi ile ayrılan Mustafa Ceceli ailesiyle birlikte Selin İmer'i istemeye gitti.
9 yıllık eşi Sinem Gedik’ten tek celsede boşanıp, Selin İmer’e olan aşkını ilan eden Mustafa Ceceli, bu aşkı resmiyete dökmek için ilk adımı attı. Mustafa Ceceli, ailesi ile birlikte gittiği kız isteme merasiminden sonra, Selin İmer’in evinden gecenin geç saatlerinde çıktı.
Ceceli, 29 Haziran’da ailesiyle birlikte Selin İmer’in evini ziyarette bulundu. Fakat bu tarihte, aynı saatlerde Burak Özçivit ve Fahriye Evcen düğünü ile Alişan ve Eda Erol nişanı da gerçekleşiyordu.
Kız isteme merasiminden sonra ailesiyle Selin İmer’in evinden ayrılan Mustafa Ceceli, karşısında kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı ve yanındakiler “eyvah” demekten kendilerini alamadılar.