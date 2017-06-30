Mustafa Ceceli ailesiyle kız istemeye gitti

9 yıllık eşi Sinem Gedik’ten tek celsede boşanıp, Selin İmer’e olan aşkını ilan eden Mustafa Ceceli, bu aşkı resmiyete dökmek için ilk adımı attı. Mustafa Ceceli, ailesi ile birlikte gittiği kız isteme merasiminden sonra, Selin İmer’in evinden gecenin geç saatlerinde çıktı.