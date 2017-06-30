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  3. 30 Haziran 2017 23:08

Mustafa Ceceli ailesiyle kız istemeye gitti

9 yıllık eşi ile ayrılan Mustafa Ceceli ailesiyle birlikte Selin İmer'i istemeye gitti.

Mustafa Ceceli ailesiyle kız istemeye gitti

9 yıllık eşi Sinem Gedik’ten tek celsede boşanıp, Selin İmer’e olan aşkını ilan eden Mustafa Ceceli, bu aşkı resmiyete dökmek için ilk adımı attı. Mustafa Ceceli, ailesi ile birlikte gittiği kız isteme merasiminden sonra, Selin İmer’in evinden gecenin geç saatlerinde çıktı.

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Mustafa Ceceli ailesiyle kız istemeye gitti

Ceceli, 29 Haziran’da ailesiyle birlikte Selin İmer’in evini ziyarette bulundu. Fakat bu tarihte, aynı saatlerde Burak Özçivit ve Fahriye Evcen düğünü ile Alişan ve Eda Erol nişanı da gerçekleşiyordu.

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Mustafa Ceceli ailesiyle kız istemeye gitti

Kız isteme merasiminden sonra ailesiyle Selin İmer’in evinden ayrılan Mustafa Ceceli, karşısında kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı ve yanındakiler “eyvah” demekten kendilerini alamadılar.

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Mustafa Ceceli ailesiyle kız istemeye gitti

Ünlü sanatçı ailesini hemen araca gönderip, ardından hızlı ve tedirgin bir biçimde kendi aracına yöneldi.

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