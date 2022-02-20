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Mustafa Sandal, 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup'la nişanlandı

Şarkıcı Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup'la evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü çift, aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. Sandal'ın nişan töreninde tişört giymesi dikkat çekti.

Mustafa Sandal, 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup'la nişanlandı - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı.

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Mustafa Sandal, 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup'la nişanlandı - Resim: 2

"ÖMÜR BOYU AŞKIM OLACAK"
O anları Instagram'dan paylaşan Sütşurup, "O şimdi benim nişanlım ama ömür boyu aşkım olacak" diye yazdı.

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Mustafa Sandal, 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup'la nişanlandı - Resim: 3

NİŞANA TİŞÖRTLE GİTTİ
Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı atan Mustafa Sandal'ın kız istemeye tişörtle gitmesi ise sosyal medyanın gündemine düştü.

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Mustafa Sandal, 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup'la nişanlandı - Resim: 4
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