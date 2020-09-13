Mustafa Sandal, Defne Samyeli'den özür diledi
Magazinn.com Genel Yayın Yönetmeni Sinan Güzel, hayatını Seval Duğan ile birleştirdi. Çiftinin nikah şahitliğini; Mustafa Sandal, Seda Sayan, Aslı Hünel, Burak Yeter, Öznur Kaya ve Emre Kaya yaptı. Nikah töreni sırasında tüm şahitler maske takmayı ihmal etmezken, gecede sanatçılar birer birer sahne aldı.
Magazinn.com Genel Yayın Yönetmeni Sinan Güzel, hayatını Seval Duğan ile birleştirdi. Çiftinin nikah şahitliğini; Mustafa Sandal, Seda Sayan, Aslı Hünel, Burak Yeter, Öznur Kaya ve Emre Kaya yaptı. Nikah töreni sırasında tüm şahitler maske takmayı ihmal etmezken, gecede sanatçılar birer birer sahne aldı.
Mustafa Sandal, "Evlilikte önemli olan sabır, sadakat ve aşkın da ölümsüz olması. Onu yakalayan çiftler de ömür boyu mutlu olabiliyor" şeklinde konuştu.
"TABİİ GÖRÜŞÜYORUZ" Şarkıcı, gecede sahneye çıkarak 'Jest Oldu' isimli şarkısını seslendirdi. Bir dönem aşk yaşadığı Melis Sütşurup ile yeniden barıştığı iddialarına cevap veren Mustafa Sandal, "Tabii görüşüyoruz. Her şey güzel gidiyor" dedi.
"DEFNE'YE İLTİFAT OLARAK YAZDIM" 'Beni Ağlatma' adlı kitabında Defne Samyeli ile aşk yaşadığını iddia eden Mustafa Sandal'a, ünlü sunucu 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması ve paylaşılması' ve 'hakaret' suçlarından şikayet ederek dava açmıştı.