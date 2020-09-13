Mustafa Sandal, Defne Samyeli'den özür diledi

"DEFNE'YE İLTİFAT OLARAK YAZDIM" 'Beni Ağlatma' adlı kitabında Defne Samyeli ile aşk yaşadığını iddia eden Mustafa Sandal'a, ünlü sunucu 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması ve paylaşılması' ve 'hakaret' suçlarından şikayet ederek dava açmıştı.