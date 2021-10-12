Mustafa Sandal ile davalık olan Emina Jahovic'e büyük şok
Mustafa Sandal ile eski eşi Emina Jahovic arasında sular durulmuyor. Jahovic, Sandal'a nafakasını ödemediği gerekçesiyle dava açıp hesaplarına haciz koydurdu. Ancak mahkemenin son kararı, Emina Jahovic'i şoke etti.
Sırp şarkıcı Emina Jahovic, eski eşi ve iki oğlunun babası Mustafa Sandal'ın nafaka ve boşanma protokolünde yer alan kira bedelini ödemediğini öne sürerek 1.1 milyon liralık haciz ve tedbir kararı çıkarmıştı.
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DEKONTLARI MAHKEMEYE SUNDU
Hürriyet'in haberine göre; karara itiraz eden Sandal, eski eşine yaptığı ödemelerin banka dekontlarını İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne sundu.
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Dekontlara göre Sandal, Bebek'teki bir banka şubesinden Jahovic'e 62 kalemde 968 bin lira ödemiş.
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DAVA OCAK AYINA ERTELENDİ
Mustafa Sandal'ın ayrıca, Çubuklu Vadi'deki villanın boşandıktan sonraki toplam kira bedeli olan 750 bin lirayı da eski eşine ödediği ve o belgeleri de mahkemeye sunacağı öğrenildi.
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