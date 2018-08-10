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  3. 10 Ağustos 2018 10:42

Mustafa Sandal ile Emina Sandal teknede

Popçu Mustafa Sandal ve boşandığı Sırbistan'lı eşi Emine Jahovıc, yollarını ayırdıktan sonra ilk kez bir araya geldi. 10 yıllık evlilikleri anlaşmalı boşanma olarak biten ikili, önceki gün Bozburun'da demirli lüks teknelerinde bir araya geldi.

Mustafa Sandal ile Emina Sandal teknede

Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre popçu Mustafa Sandal ve boşandığı Sırbistan'lı eşi Emine Jahovıc, yollarını ayırdıktan sonra ilk kez bir araya geldi.

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Mustafa Sandal ile Emina Sandal teknede

10 yıllık evlilikleri anlaşmalı boşanma olarak biten ikili, önceki gün Bozburun'da demirli lüks teknelerinde bir araya geldi.

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Mustafa Sandal ile Emina Sandal teknede

Sabahın erken saatlerinde tekneye ayrı ayrı gelen ikilinin, gergin konuşmaları ve hareketleri dikkat çekti.

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Mustafa Sandal ile Emina Sandal teknede

Teknenin üst kısmına oturan ve elinden telefonunu bir an olsun düşürmeyen Emina Jahovıc, Mustafa Sandal'ın yanına gelmesi ile iyice gerildi.

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