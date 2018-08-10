Mustafa Sandal ile Emina Sandal teknede
Popçu Mustafa Sandal ve boşandığı Sırbistan'lı eşi Emine Jahovıc, yollarını ayırdıktan sonra ilk kez bir araya geldi. 10 yıllık evlilikleri anlaşmalı boşanma olarak biten ikili, önceki gün Bozburun'da demirli lüks teknelerinde bir araya geldi.
Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre popçu Mustafa Sandal ve boşandığı Sırbistan'lı eşi Emine Jahovıc, yollarını ayırdıktan sonra ilk kez bir araya geldi.
10 yıllık evlilikleri anlaşmalı boşanma olarak biten ikili, önceki gün Bozburun'da demirli lüks teknelerinde bir araya geldi.
Sabahın erken saatlerinde tekneye ayrı ayrı gelen ikilinin, gergin konuşmaları ve hareketleri dikkat çekti.