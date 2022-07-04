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Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup tatilde

Geçtiğimiz ay dünyaevine giren şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup tatilde görüntülendi.

Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup tatilde - Resim: 1

Geçtiğimiz ay İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen ve ardından Marmaris’te düğün yapan şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup çifti Bodrum’da tatil sezonunu açtı.

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Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup tatilde - Resim: 2

TEKNE KEYFİ YAPTILAR
Yakın dosları ve aileleriyle birlikte tekneyle denize açılan çift, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

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Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup tatilde - Resim: 3

KARIN KASLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ
52 yaşındaki Sandal ve 33 yaşındaki Sütşurup, sahilde mayolarıyla boy gösterirken, şarkıcının belirgin karın kasları oldukça dikkat çekti.

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Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup tatilde - Resim: 4

ROMA'DA EVLENDİLER


Sandal ve Sütşurup aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreninin ardından haziran ayında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girmişti. 

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