Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup tatilde
Geçtiğimiz ay dünyaevine giren şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup tatilde görüntülendi.
Geçtiğimiz ay İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen ve ardından Marmaris’te düğün yapan şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup çifti Bodrum’da tatil sezonunu açtı.
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TEKNE KEYFİ YAPTILAR
Yakın dosları ve aileleriyle birlikte tekneyle denize açılan çift, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
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KARIN KASLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ
52 yaşındaki Sandal ve 33 yaşındaki Sütşurup, sahilde mayolarıyla boy gösterirken, şarkıcının belirgin karın kasları oldukça dikkat çekti.
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ROMA'DA EVLENDİLER
Sandal ve Sütşurup aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreninin ardından haziran ayında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girmişti.
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