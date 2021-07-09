Mustafa Sandal-Melis Sütşurup çifti tatilde
Sosyetik güzel Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal, tatil cenneti Bodrum'da ilk kez birlikte görüntülendi.
Mustafa Sandal. çocukları Yaman ve Yavuz'la tatiline ara verip, soluğu sosyetik sevgilisi Melis Sütşurup'un yanında aldı. İkili, önceki gün Bodrum'da objektiflere yakalandı.
1 / 6
Takvim gazetesinde yer alan haberew göre; ilk kez birlikte tatilde görüntülenen ikili, Yalıkavak'ta bulunan Edition Otel'in beach'inde keyif yaptı.
2 / 6
Güneşten bunalan ikili, denizde romantik anlar yaşadı. Melis Sütşurup, taşlık denizden sahile dönmek isterken ayakları acıdı ve düşme tehlikesi geçirdi.
3 / 6
Centilmenliğini konuşturup hemen sevgilisinin yardımına koşan şarkıcı, aşkını kolundan tutarak kıyıya çıkardı.
4 / 6