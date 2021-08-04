Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında sular durulmuyor

2008 yılında nikah masasına oturan ve 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in arasındaki nafaka problemi yeniden yargıya taşındı. Emina Jahovic, Şubat ayında iki aylık alacağına karşılık, Mustafa Sandal'ın evine ve ofisine haciz göndermişti.