Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında sular durulmuyor
2018 yılında boşanan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, nafaka nedeniyle davalık oldu. Jahovic'in evine icra göndermesinin ardından Mustafa Sandal'dan karşı hamle geldi.
2008 yılında nikah masasına oturan ve 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in arasındaki nafaka problemi yeniden yargıya taşındı. Emina Jahovic, Şubat ayında iki aylık alacağına karşılık, Mustafa Sandal'ın evine ve ofisine haciz göndermişti.
HESAPLARINA TEDBİR KOYDURDU
O güne kadar sorun yaşamayan eski eşler, bu nedenle davalık olmuş, Mustafa Sandal'ın banka hesaplarına dahi tedbir konulmuştu.
SANDAL'DAN KARŞI HAMLE GELDİ
Pandemide sahnelerin tamamen kapandığı, müzisyenlerin iş yapamaz hale geldiği bir dönemde yapılan bu davranışı Sandal affetmedi.
Hürriyet'in haberine göre; o güne kadar boşanma protokolünde yer alan sorumluluklarını yerine getiren Sandal, Jahovic'in bu hamlesine karşılık nafaka iptal davası açtı.