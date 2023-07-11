Mustafa Sandal ve rapçi Uzi birbirine girdi
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile rapçi Uzi arasında yaşanan polemik, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Rapçi Uzi hakkındaki iddialara yanıt verdi. Ağrı konserine Business Class uçmadığı için katılmadığı iddia edilen rapçi Uzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Uzi, ekonomi biletlerini kabul ettiğini ve asıl meselenin Mustafa Sandal’dan sonra çıkmak olduğunu belirttiği bir paylaşımda bulundu.
"BENİM ÖNÜME MUSTAFA SANDAL'I ÇIKARAMAZSIN"
Ekonomi biletleri paylaşacağını belirten Uzi'nin “Benim önüme Mustafa Sandal’ı çıkaramazsın hele hatır gönülle, aman adam yaşlı, aman şöyle böyle diyerek asla çıkaramazsın. Sene 2023, kimin ne iş yaptığı, kimin ne kadar dinlendiği ortada. Değerli Mustafa Sandal’ı konuşsaydınız neden bu devirde hala son sahneye çıkmak istiyor diye!” sözlerine Mustafa Sandal'ın yanıtı gecikmedi.
"EN İYİ CEVABI HER ZAMAN HALK VERİR"
Sandal'ın; "Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet “hit” olmuş eserin olduğunda, Avrupa’da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz.Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış, en iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de… Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun, kariyerinde başarılar dilerim." yanıtı takdir topladı.
Sözleriyle tepki çeken Uzi, Sandal'ın bu sözleri ardından yeni bir paylaşımda bulundu.