Mustafa Sandal'a eski eşinden olay gönderme: Erkek, adam gibi davranmalı
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic önceki gün gecelerde görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Emina, yaptığı gönderme ile olay oldu.
Emina Jahovic, önceki gece Bebek'te bir mekan çıkışında görüntülendi.
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Mustafa Sandal ile 2008 yılında dünyaevine giren Emina, 2018 yılında ayrıldı.
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Emina, eski eşinin nafaka iptali için dava açması üzerine Mustafa Sandal'ı kendisinden mal kaçırmakla suçlamıştı.
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Ünlü çift nafaka konusunda mahkeme kararı anlaşıp ortak bir karara varmak zorunda kalmıştı.
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