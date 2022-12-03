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  4. Mustafa Sandal'a eski eşinden olay gönderme: Erkek, adam gibi davranmalı

Mustafa Sandal'a eski eşinden olay gönderme: Erkek, adam gibi davranmalı

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic önceki gün gecelerde görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Emina, yaptığı gönderme ile olay oldu.

Mustafa Sandal'a eski eşinden olay gönderme: Erkek, adam gibi davranmalı - Resim: 1

Emina Jahovic, önceki gece Bebek'te bir mekan çıkışında görüntülendi.

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Mustafa Sandal'a eski eşinden olay gönderme: Erkek, adam gibi davranmalı - Resim: 2

Mustafa Sandal ile 2008 yılında dünyaevine giren Emina, 2018 yılında ayrıldı. 

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Mustafa Sandal'a eski eşinden olay gönderme: Erkek, adam gibi davranmalı - Resim: 3

Emina, eski eşinin nafaka iptali için dava açması üzerine Mustafa Sandal'ı kendisinden mal kaçırmakla suçlamıştı.

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Mustafa Sandal'a eski eşinden olay gönderme: Erkek, adam gibi davranmalı - Resim: 4

Ünlü çift nafaka konusunda mahkeme kararı anlaşıp ortak bir karara varmak zorunda kalmıştı. 

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